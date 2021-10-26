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Mide bulandıran olay! Dua etmek için gitmişti ama...

İngiltere'nin Aylesbury kentinde bulunan St Mary's Kilisesinin bahçesinde yaşanan mide bulandıran olay ülke gündemine bomba gibi düştü.

Mide bulandıran olay! Dua etmek için gitmişti ama... 116

Olay, Aylesbury'deki St Mary's Kilisesinin bahçesinde meydana geldi. 