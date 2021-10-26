Mide bulandıran olay! Dua etmek için gitmişti ama... İngiltere'nin Aylesbury kentinde bulunan St Mary's Kilisesinin bahçesinde yaşanan mide bulandıran olay ülke gündemine bomba gibi düştü.

1 6 Olay, Aylesbury'deki St Mary's Kilisesinin bahçesinde meydana geldi.