Mide bulandıran olay! Radyo programcısının tacizine uğradı

Mide bulandıran olay, Gaziantep’teki bir yerel radyoda meydana geldi. İddiaya göre Nuri Ö. adlı radyo programcısı stüdyoda bir erkek çocuğunu taciz etti.

14 YAŞINDAKİ ERKEK ÇOCUĞUNU TACİZ ETTİ

Yerel bir radyoda programcı olarak çalışan Nuri Ö., iddiaya göre geçtiğimiz pazartesi günü, stüdyoda, 14 yaşındaki bir erkek çocuğunu taciz etti. Çocuk, yaşadığı iğrenç olayı babasına anlattı.

TACİZE UĞRAYAN ÇOCUĞUN BABASI RADYOYA GİTTİ

Radyo programcısının tacizine maruz kalan 14 yaşındaki çocuğun, durumu babasına anlatması sonrası yerel radyonun binasına giden baba, önce Nuri Ö.’yü darp etti sonrasında da polisi aradı.

TACİZCİ RADYO PROGRAMCISI CEZAEVİNE KONULDU

Radyo programcısı Nuri Ö. gözaltına alındı. Nuri Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.