Mide bulandıran olay! Torununa cinsel istismarda bulunan dedeye hapis cezası

Zonguldak'ta duyanların kanını donduran bir olay yaşandı. İddialara göre Ç.Y. isimli adam torununa cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay annenin suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.

ANNENİN İDDİALARI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Zonguldak'ta bir anne, ilk eşinden olay 11 yaşındaki E.A. isimli kızına kayınpederinin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cinsel istismardan tutuksuz yargılanan dedenin cezası belli oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ç.Y. hakkında, 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Ç.Y. ve E.A.'nın annesi E.Y. katıldı.

DEDE İDDİALARI REDDETTİ

Dedenin iddiaları reddetmesine karşı mahkeme heyeti, Ç.Y.'nin çocuğa karşı cinsel istismar suçunu sarkıntılık düzeyinde işlediğine kanaat getirdi. Torununu istismar eden dede 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan cinsel taciz suçundan verilen 12 ay 15 gün hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.