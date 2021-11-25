Kasım indirimleri kapsamında hayata geçirilen iPhone 11 256 GB Migros kampanyasıyla birlikte Apple cep telefonu almak isteyen kişiler piyasaya göre uygun fiyatlarla iPhone sahibi olabilecekler. Özellikle doların iyice yükseldiği son dönemlerde oldukça avantajlı bir kampanya. Bu bağlamda, Migros’ta iPhone 11 satışı devam ediyor mu? Migros iPhone 11 256 GB fiyatı ne kadar? İşte Migros iPhone 11 256 GB kampanyası! Detaylar haberimizde...

MİGROS IPHONE 11 256 GB KAMPANYASI

Migros iPhone kampanyasında stoklar 350 adet ile sınırlı durumdaydı. Apple iPhone 11'in 256 GB’lık sürümü 7.999 TL’den satışa çıkmıştı. iPhone 11’in 64 GB’lık sürümü bile şu anda Apple Store'da ve diğer mağazalarda 7.999 TL’ye satılıyor. Bu açıdan bakıldığında kampanya büyük fiyat avantajı bulunuyor.

IPhone 11, ING tüketici kredisi ile peşin fiyatına 3 taksitle satın alınabiliyor. Ayrıca, World Mobil'e özel 2.000 TL üzeri alışveriş yapıldığı zaman 100 TL Worldpuan da kazanılabiliyor.

MİGROS’TA IPHONE 11 SATIŞI DEVAM EDİYOR MU?

Apple iPhone 11 256 GB telefonlar 23 Kasım 2021 tarihinde satışa sunuldu. 2 yıl Apple Türkiye garantisi bulunuyor. Aradan geçen süre düşünüldüğünde telefon stoklarının bittiğini söyleyebiliriz.