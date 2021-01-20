Migros'un deposunda skandal! Kötü çalışma şartları kabul etmeyen işçiler ücretsiz izne çıkarıldı! Anlattıkları pes dedirtti

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar ekonomik olarak buhran yaşarken ülkemizde birçok marketi bulunan Migros'un Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan deposunda işçilerin yaşadıkları pes dedirtti. Sosyal medyada yer alan iddialara göre işçiler depolarda kış soğuklarına rağmen 16 saat çalıştırıldı, mobbing ve sözlü tacize maruz kaldılar.

Bu durumun ardından işçilerde haklarını geri kazanıp, daha insanı şartlarda çalışabilmek için eylem başlattı.

ŞARTLARI KABUL ETMEYENLER ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Sosyal medyada depoda çekildiği ifade edilen görüntülerde iş güvenliği önlemlerinin yok sayıldığı görülürken, işçilerin ayaklarına poşet sararak su içindeki depoda çalışması pes dedirtti. Öte yandan bu şartları kabul etmeyen işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığı ifade edildi.

"ÜRÜNLERİN ÜZERİNDE FARE, KEDİ PİSLİĞİ NE ARARSANIZ VAR"

Depoda çalışan bir işçi," İnsanların Migros'un deposundan bahsettiğimizi duyunca bile şaşırıyorlar. O güzelim mağazanın, markanın depo içerisindeki halleri arasında kıyaslama yapınca aşırı derecede fark var. İnsanlar belki bize inanmakta zorluk çekiyorlar ama gerçekten deponun içerisinde sayısızca fare, ürünlerin üzerinde sayısızca fare, kedi pisliği ne ararsanız var. Yerler berbat. Biz sadece hakkımızı istediğimiz için karşı çıktık, hepimizi ücretsiz izne gönderdiler. Hepimiz işimizi geri istiyoruz" diye konuştu.

SENDİKA İSTEKLERİNİ AÇIKLADI

Olaya ilişkin olarak Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası da olaya ilişkin şartlarını açıkladı:

1-Ücretsiz izindeki işçiler işe alınacak!

2-İSİG kuralları uygulanacak!

3-Hijyenik ortam sağlanacak!

4-Ücretler arttırılacak!

5-Tacizci amirler işten atılacak!

6-Zorunlu mesailer kalkacak!

7-Mobing, psikolojik şiddet uygulanmayacak!

Şartlarımızı açıklıyoruz;

1-Ücretsiz izindeki işçiler işe alınacak!

2-İSİG kuralları uygulanacak!

3-Hijyenik ortam sağlanacak!

4-Ücretler arttırılacak!

5-Tacizci amirler işten atılacak!

6-Zorunlu mesailer kalkacak!

7-Mobing, psikolojik şiddet uygulanmayacak!#MigrosİyiGelmiyor pic.twitter.com/Jndeb7uCX8 — DGD-SEN (@DGDSEN) January 19, 2021

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Öte yandan sosyal medyada vatandaşlar #MigrosİyiGelmiyor etiketi ile işçilerin yanında yer alan paylaşımlarda bulunurken, şirketin kararını sert dille eleştirdiler.