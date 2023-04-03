Miguel Fale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Fale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Fale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Fale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Fale 28 Ocak 2004 tarihinde Redondo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Maria Mariano Falé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Fale Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team of Future yapmaktadır. Miguel Fale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Miguel Fale'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Miguel Fale Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miguelfale18/

Miguel Fale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Fale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Fale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Fale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Braga U17

1 Temmuz 2020 yılında Braga U23

1 Ocak 2022 yılında SC Braga

1 Temmuz 2022 yılında Braga B

Miguel Fale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Fale şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 96 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Miguel Fale Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica (-2017), Lusitano Évora (2017-2018), SC Braga (2018-2020)

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 18 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

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