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  3. Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir?

Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir?

Özer Hurmacı ile boşanma aşamasında olan Mihriban hurmacı şu sıralar internette Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir? sorularıyla aratılıyor. Biz de bu soruların cevaplarına v konuyla ilgili detaylara haberimizde yer verdik.

Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir?

Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir?  soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arsına girdi. işte konuyla ilgili detaylar...

MİHRİBAN HURMACI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ÖZER HURMACI'NIN EŞİ KİMDİR?

Mihriban Hurmacı'nın nereli olduğu ve kaç yaşında olduğuyla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır.

Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir?

KAÇ ÇOCUĞU VAR?

2015 yılında futbolcu Özer Hurmacı ile evlenen Mihriban Hurmacı'nın 3 çocuğu bulunmaktadır.

Mihriban Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında? Kaç çocuğu var? Özer Hurmacı'nın eşi kimdir?

NE OLDU?

Süper Lig'de birçok takımda forma giydikten sonra bu sezon boşta kalan Özer Hurmacı, eşi Mihriban Dinçer Hurmacı'nın astroloji nedeniyle kendisine haksız ithamlarda bulunmasından dolayı boşanma davası açtı. 35 yaşındaki futbolcu, üç çocuğunun velayetini istiyor. 

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