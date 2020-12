Mika Can Raun, Gör Beni programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Programı izleyen kişiler Mika Can Raun hakkında arama yapmaya başladı. Peki Mika Can Raun kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Mika Raun eski hali İşte ayrıntılar...

MİKA CAN RAUN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Mika Can Raun olarak bilinen Mika Can 9 Temmuz 2001 yılında Büyükada'da dünyaya gelmiştir. Bir süre İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşamını sürdüren Mika Can, dikkat çeken içerikler hazırlayıp açtığı YouTube kanalında paylaştı.

Çektiği videolar ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan Mika Can Raun, bir paylaşımında herkesin gitmek istediği ünlü bir üniversitede senaristlik-film tasarımı okuduğu bilgisini paylaşmıştı.

Zayıflığı nedeniyle de dikkat çeken Mika Can Raun'un 39 kilo olduğu biliniyor. 39 kilo olan Mika Can Raun'un boyu ise 1.79.

MİKA RAUN ESKİ HALİ

15 yaşından beri kendi parasını kazanmaya çalışan ve maddi konuda ailesinden yardım almayan Mika Can Raun dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor. Mika Can Raun'un eski hali de internet kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Çocukluk dönemine ilişkin fotoğrafı internette bulunmayan Mika can Raun'un eski hali için de daha geriye gidemiyoruz.

İşte Mika Can Raun'un eski hali ve paylaşımları...

MİKA RAUN SEVGİLİSİ KİM?

Mika Raun, zaman zaman YouTube kanalına çektiği videolarda sevgilisinden bahsetmiştir. Buna karşın Mika Raun'un sevgilisinin kim olduğu bilinmemektedir.