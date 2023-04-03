Mikail Ozkan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikail Ozkan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikail Ozkan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikail Ozkan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikail Ozkan 29 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya,Türk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikail Ozkan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fairplay Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mikail Ozkan'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mikail Ozkan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikail Ozkan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikail Ozkan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikail Ozkan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında 1.FC Köln Alt.

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Mikail Ozkan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikail Ozkan şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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