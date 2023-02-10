Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun biyografisi

İTÜ meteroloji mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, özellikle Deprem konusunda yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun hayat biyografisi.

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Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. İTÜ meteroloji mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr.Mikdat Kadıoğlu'nun hayat biyografisi.

ALPER İLKİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Mikdat Kadıoğlu 1961, Trabzon Maçka doğumlu, Türk meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörüdür.

1980 İstanbul İnşaat Teknik Lisesi; 1984 İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunu. Atmosfer Bilimleri konusunda 1987'de Master ve 1991'de doktorasını ABD’nin Missouri-Columbia Üniversitesinden aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi konusunda ABD’de FEMA, Japonya’da JICA ve İngiltere’nin Bournemouth Üniversitesi'nden çeşitli eğitimler ve sertifikalar almıştır. TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Marmara Bölge Temsilcisi; Türk Deniz Araştırmalar Vakfı ve Trabzon Eğitim, Kültür ve Sanat Derneğinin üyesidir. Sayısal Hava Öngörüsü, İklim Değişimi ve Afet Yönetimi konuları ile ilgileniyor.

Mikdat Kadıoğlu kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun biyografisi

Atmosfer Bilimleri ve Afet Yönetimi konusunda Türkçe ve İngilizce yayınları vardır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde (İstanbul AFAD) ile birlikte Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkan danışmanlıklarını yapmıştır. Ayrıca birçok sanayi tesisi ve kurumda afet acil yardım planlaması konusunda yöneticilik ve danışmanlık hizmetleri vermiştir.

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