Mike Andreas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Andreas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Andreas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Andreas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Andreas 31 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Andreas Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mike Andreas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Mike Andreas'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mike Andreas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Andreas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mike Andreas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mike Andreas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Mainz 05 U17

1 Temmuz 2014 yılında Mainz 05 U19

1 Temmuz 2016 yılında FSV Mainz 05 II

17 Temmuz 2017 yılında SV Röchling

1 Temmuz 2018 yılında SC Wiedenbrück

1 Temmuz 2019 yılında Hesperange

1 Temmuz 2021 yılında FC UNA Strassen

Mike Andreas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Andreas şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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