Mike Fondop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Fondop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mike Fondop kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mike Fondop ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mike Fondop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Fondop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mike Fondop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mike Fondop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mike Fondop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mike Fondop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mike Fondop 27 Kasım 1993 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Karl Mike Fondop-Talom şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mike Fondop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RT Management & Consultancy yapmaktadır. Mike Fondop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mike Fondop'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mike Fondop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mike Fondop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ekim 2015 yılında Billericay

1 Temmuz 2016 yılında Margate FC

3 Eylül 2016 yılında Oxford City

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

3 Ekim 2017 yılında Guiseley

19 Şubat 2018 yılında Halifax Town

31 Mayıs 2018 yılında Guiseley

2 Temmuz 2018 yılında Wrexham

14 Şubat 2019 yılında Maidenhead Utd.

29 Nisan 2019 yılında Wrexham

16 Ağustos 2019 yılında FC Chesterfield

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

10 Kasım 2020 yılında Aldershot

19 Şubat 2021 yılında Burton Albion

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2021 yılında Hartlepool Utd.

31 Ocak 2022 yılında Oldham Athletic

Mike Fondop kimdir

Mike Fondop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mike Fondop şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mike Fondop nereli

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