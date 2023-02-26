Mikheil Basheleishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mikheil Basheleishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mikheil Basheleishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mikheil Basheleishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mikheil Basheleishvili 21 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da მიხეილ ბაშალეიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mikheil Basheleishvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mikheil Basheleishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samgurali Tskaltubo futbol takımında oynamaktadır. FC Samgurali Tskaltubo takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mikheil Basheleishvili'nin FC Samgurali Tskaltubo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mikheil Basheleishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mikheil Basheleishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mikheil Basheleishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mikheil Basheleishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Telavi

1 Ocak 2022 yılında Samgurali

Mikheil Basheleishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mikheil Basheleishvili şuan FC Samgurali Tskaltubo takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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