Mil Menteşe İmal İşçisi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7223.55

Meslek Adı : Mil Menteşe İmal İşçisi

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu : Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Tanımı : Kapı ve pencerelerinde açılıp kapanması gereken kanatlarına monte edilen, demir profilden mil menteşe imalatı yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları : Mil Menteşe İmal İşçisi, işletmesinin prensipleri doğrultusunda araç gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak işçi sağlığı,iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak :

a) Belirlenmiş standartlarda imalat yapmak üzere işlenebilir nitelikteki yuvarlak çubuk demirleri (transmisyon demiri) temin etmek,

b) Çubuk demirlerin uygunluğunu kontrol etmek.

c) İmal edilecek mil menteşenin belirlenmiş standart ve boyutlarda demirleri kesmek,

d) Menteşenin delinmesi gereken parçayı ilgili takım tezgahı makinesinde dikey olarak yarıya kadar delmek,

e) Diğer parçayı açılan deliğin iç ebatlarına uygun olarak torna tezgahında dış yüzeyini işlemek,

f) Her iki parçayı eşleştirerek tek parça haline getirmek,

g) İmal edilen menteşeleri ebatlarına göre mamulün nitelikleri ve sayısı yazılı ambalaj kutusuna yerleştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Mil Menteşe İmal İşçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Püskürtmeli Kurutma (Spray Dryer) (Seramik) mesleği için “8114.20” kod olarak kullanılır iken Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı mesleği için “4221.10” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Mil Menteşe İmal İşçisi Meslek Kodu “7223.55” olarak belirlenmiştir.

