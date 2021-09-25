Milano'da hadise rüzgarı! İtalyan markanın ilk Türk temsilcisi seçildi

Hadise, elçisi olduğu bir mücehver markası için Milano'ya gitti.. Milano’nun tarihi binası Galleria Meravigli’de gerçekleşen parti Pomellato’nun ikonik mücevheri Nudo’nun 20’nci yılı için düzenlendi.

Gecenin ev sahipliğini Pomellato Group CEO’su Sabina Belli ve Pomellato Kreatif Direktörü Vincenzo Castaldo yaptı.

KIYAFETİ İLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Hadise'nin Milano'da giydiği dantelli elbisesindeki dekoltesi takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.Hadise reklam yüzü olduğu markanın davetiyle gittiği Milano'da giydikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dantelli elbisesi ile paylaşımlar yapan Hadise takipçilerinden tam not aldı.

Davete güzelliği ve zarifliğiyle damga vuran şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı unutmadı.