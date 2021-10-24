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  3. Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek!

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek!

Yaşanan kargaşa ve yavaş ilerleyen sistemi hızlandırmak adına birçok belge artık E-devlet üzerinden alınabiliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bunlara bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Buna göre artık halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek.

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek!

Teknolojini gelişmesi ile birlikte artık vatandaşlar bazı resmi bilgi ve belgelere internet üzerinden ulaşabiliyor. Uzun yıllardır vatandaşın hizmetinde olan E-devlet platformu üzerinden de birçok gerekli içeriğe internet üzerinden erişilerek resmi belge yerine geçecek kağıtlar çıkartılabiliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada artık halk eğitim kurs belge ve sertifikalarının E-devlet kapısı üzerinden alınabileceğini duyurdu.

ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRMAK İSTENİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, hayat boyu öğrenme kapsamında vatandaşların isteklerine göre düzenlenen halk eğitim kurslarını daha çok yaymak ve vatandaşların erişilebilirliğini artırmak adına yeni bir planlamaya gidildiğini ifade etti.

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek!

ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Bu kursları başarılı bir şekilde tamamlayan kişilerin hak ettiği belge ve sertifikaların da halk eğitim merkezlerine gitmeden alınabilmesi için yeni bir çalışmayı bitirdiklerini bildiren Özer, "Artık vatandaşlarımız, bu belge ve sertifikaları e-Devlet kapsından alabilecekler. Bu projeyi başarılı bir şekilde tamamlayan Bilgi İşlem ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

BİRÇOK KATEGORİDE EĞİTİM VERİLİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı hayat boyu öğrenme kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde sürekli farklı kategorilerde kurslar düzenliyor. Bu kurslar ile birlikte katılım sağlayan bireylerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine destek verilmesi amaçlanıyor. Kurslar vatandaşlar tarafından gelen taleplere göre düzenlenip şekillenebiliyor.

Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! halk eğitim kurs sertifikaları E-devlet üzerinden alınabilecek!

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