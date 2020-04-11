Luppo alan adam niye gündem oldu? Luppo nedir?

Mahalle yanarken luppo alan adam herkesi şoke etti. Twitter kullanıcıları "Tabi 48 saat için luppo önemli abi" yorumlarında bulundu.

İçişleri Bakanlığı 31 ilde 2 gün sürecek sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu yasak sonrası halk sokağa dökülüp ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Marketlere akın eden vatandaşların aldıkları ürünler sosyal medyada gündem oldu.

Luppo neden gündem oldu?

Luppo, Sokağa Çıkma Yasağı gelir gelmez, bir kişinin 100 kişilik markete girip sadece Luppo alması sebebiyle gündemde. Luppo yemesen olmaz diyerek tüm hesaplar dalga geçerken ülkenin gündemine oturdu.

Luppo gibi, Bilecik'te vatandaşlar, Coca Cola alan vatandaşlar ve büyük kavgalar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilir edilmez Türkiye'nin diğer gündemleriydi.

Dün akşam getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrasında sosyal medyada bir çok görüntü paylaşıldı. Özellikle Luppo alan ve kola alan vatandaşların görüntüleri en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

HERKES EKMEK KAPIŞIRKEN LUPPO ALAN ADAM

Yasağın açıklanması sonrasında insanlar market ve fırınlara akın ederken bazı hoş olmayan görüntülerde yaşandı. Özellikle birbiriyle kavga eden tartışanlar gecenin üzücü olaylarından birisiydi. Diğer taraftan o kadar kişinin yan yana gelmesi de yine herkesi üzen olayların başında geliyor. Sosyal medyada bu görüntüler büyük tepki çekerken koronavirüs bulaşma riskinin arttığı belirtildi.

Marketlerde sıra bekleyen kişilerin fotoğrafları da bir bir internete düştü. Özellikle sırada beklerken elinde Luppo olan adamın bu durumu en çok konuşulan olaylardan birisi olmuştur. Diğer taraftan başka bir vatandaşta elinde kola ile görüntülenince sosyal medyada gündem olan bir başka bir olay oldu.

Luppo nedir?

Luppo Şölen markasının sandviç kekidir. Vişneli ve kakolu gibi türleri vardı. Ülker Harley’e benzemektedir.