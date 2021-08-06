Millet İttifakının seçim planı ortaya çıktı! Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, Akşener başbakan adayı olacak!

Cumhur İttifakı cephesinin seçimlerin 2023 yılında yapılacağını söylemesine rağmen siyaset kulisleri çok hareketli günler geçiyor. Özellikle Millet İttifakı cephesinde CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu İYİ Parti ise Genel Başkan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı göstermeyi hedefliyor. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iyiden iyiye kendini adaylığa hazırlamaya başladı.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI DİLLENDİRİYOR

Geçtiğimiz günlerde Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu," Millet İttifakı derse ki “Siz aday olun”, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. " demişti.

Bu ifadeler sonrasında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi çarpıcı bir köşe yazısı kaleme aldı. Selvi, yazısında şunları kaleme aldı:

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayıdır.

“Seçimlerden sonra iki yıl içinde parlamenter sisteme geçişi taahhüt ediyoruz.”

KILIÇDAROĞLU’NUN CUMHURBAŞKANI KRİTERLERİ

BU noktada Kılıçdaroğlu’nun çıkardığı cumhurbaşkanlığı profili önem kazanıyor:

1- Cumhurbaşkanı kendisi, ailesi ve yaşam tarzıyla topluma örnek olacak.

2- Yeni cumhurbaşkanı başlangıçta olağanüstü yetkilere sahip olacak. “Cumhurbaşkanı oldum, bütün yetkiler bende, ne demek parlamenter sistem, nereden çıktı bu” derse her şey tuzla buz olur.

3- Parlamenter sistemi getireceğiz ve cumhurbaşkanı sahip olduğu yetkilerin önemli bir kısmını tekrar parlamentoya devredecek. Dolayısıyla seçilecek cumhurbaşkanının nefsine hâkim olması, verdiği sözde durması lazım."

ANAYASAYI DEĞİŞTİRİP PARLAMENTER SİSTEME GÖRE SEÇİME GİDECEKLER

Selvi yazısının devamında Millet İttifakının seçimlerin kazanılması durumunda takvimini belirlediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Millet İttifakı bir de takvim belirlemiş. Kılıçdaroğlu seçilirse Anayasa’yı değiştirip 2 yıl içinde parlamenter sisteme göre seçimlere gidilmesi planlanıyor. Bu durumda başbakan adayının Meral Akşener olacağı ifade ediliyor. Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin özü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan adayı Meral Akşener denilebilir."