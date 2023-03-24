Milletvekili Aday Adayı Bedri Canlı, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti

AK Parti İstanbul 1.Bölge Milletvekili Aday Adayı Bedri Canlı, aday adaylık çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti.

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Milletvekili Aday Adayı Bedri Canlı, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti

Milletvekili Aday Adayı Bedri Canlı, çalışanlarını hız kesmeden devam ediyor. İlçe başkanlarını, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyareti gerçekleştiren aday adayı Canlı, geçtiğimiz günde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'i ziyaret etti.

Milletvekili Aday Adayı Bedri Canlı, Ahmet Cin'i makamında ziyaret etti

Belediye başkanı Cin'le bir süre baş başa görüşen milletvekili aday adayı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi ve destek istedi.

Başkan Cin ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, " Başarılar diliyorum. Kendisi çalışkan bir insandır. Partimizin kurulduğu günden bu yana önemli kademelerinde başarıyla görev yapmış bir kardeşimizdir. Çıkmış olduğu yolda muvaffakiyet diliyorum. " dedi.

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