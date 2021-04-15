Milletvekili Burhan Çakır “Türkiye İHA ve SİHA üretiminde parmakla gösteriliyor"

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti iktidarları döneminde milli savunma sanayi alanında yapılan yatırımlara dikkati çekerek, bu alandaki atılımlarla özgür ve özgün teknolojileri bizatihi üreterek Türk Silahlı Kuvvetlerinin hizmetine sunduklarını belirtti.

"İÇTE VE DIŞTA GÜÇLÜ TÜRKİYE GERÇEĞİNİ GÖREBİLDİK"

Çakır, "Türkiye, bugün pek çok tehditle ve terör örgütüyle amansız bir mücadele veriyor. Bu tehditlerin ve terör örgütlerinin bertaraf edilmesinde millî savunma sanayinin ciddî katkıları bulunmaktadır. Suriye ve Irak'taki terörle mücadeleyi sürdürmek, Doğu Akdeniz ve Ege'deki millî çıkarlarımızı müdafaa etmek ve millî güvenliğimizi korumak için millî savunma sanayimizi bağımsız, güçlü ve üst düzey hâle getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Terörle mücadele gücümüzü artırdık, ülkemize karşı planlanan hain oyunları bir bir bozduk." dedi.

Terörle mücadelede İHA'lar ve SİHA'ların hayati önem taşıdığını kaydeden Milletvekili Burhan Çakır, "Özellikle terörle mücadelede İHA'lar ve SİHA'lar bizim için hayati önem taşıyor. İHA'lar ile koordinatları alıyor, F15'lerle, F16'larla da oraları vuruyoruz. Aynı şekilde SİHA'lar da hem teröristleri görüyor, hem de anında vuruyor. Geçmişte bu tür stratejik silahları İsrail ve Amerika bize vermedi. Ancak millî savunma sanayine yönelik atılım ve yatırımlarla birlikte dışa bağımlılık derdinden kurtulduk. Sonuç olarak, bugün İHA ve SİHA üretiminde dünyada parmakla gösterilen bir ülke haline geldik. İktidara geldiğimizde savunma sanayimizin ihtiyaçlarının ancak %20'si yerli imkânlarla karşılanabilir durumdaydı. Üstelik bu %20 içinde de yüksek teknolojiye dayalı pek bir şey üretemiyorduk. Savunma sanayinde 2002 yılında sadece 62 proje yürütülürken, bugün bu sayı 750'yi geçti. Tanktan zırhlı araçlara, savaş gemisinden denizaltına, uçaktan helikoptere, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarından milli piyade tüfeğine, uydulardan hava savunma sistemlerine, füzelerden lazer silahlarına kadar geniş bir proje hazinesine sahip bulunmaktayız. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni projeyi başlattık. 2002 yılında bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulan savunma projelerini yaklaşık 11 katlık bir artışla 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaştırdık. Askerî gemi inşa sektöründe artık dünyada tanınıyoruz." diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı