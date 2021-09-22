Milli Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! Ortaya çıkan sonuçlar sosyal medyada gündem oldu! Ankete göre ilk sırada...

Son günlerde kamuoyunun nabzını tutmak için birçok seçim anketi gerçekleştiriliyor. Özellikle cumhurbaşkanlığı için yapılan anketlerde birbirinden farklı sonuçlar çıkarken Milli Araştırma adlı bir anket şirketinin gerçekleştirdiği çalışmada çıkan sonuçlar sosyal medyada çok konuşuldu.

ÇIKAN SONUÇLAR ÇARPICI

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yapılan ankette göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yüzde 51,5 oranında oy alıyor. Gerçeklikten uzak olarak görülen ankette ise ikinci sırada yüzde 26,5 ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, üçüncü sırada yüzde 19,5 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dördüncü sırada yüzde 2,5 ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yer alıyor.

Öte yandan söz konusu anketin hangi kriterlere göre ve kaç kişiyle yapıldığı bilinmiyor.