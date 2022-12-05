Milli Aşçılar, olimpiyatlarda madalyaları topladı

Dünya Aşçılar Birliği WACS'ın 4 yılda bir düzenlediği ve aşçıların olimpiyatları sayılan Luxembourg Culinary World Cup'ta 3 kategoride yarışan Aşçılar Milli Takımı 4 bronz ve bir gümüş madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

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Milli Aşçılar, olimpiyatlarda madalyaları topladı

Türkiye'yi temsilen Luxembourg Culinary World Cup ta yarışan Ulusal Aşçılar Federasyonu Aşçılar milli takımı 5 madalya ile yurda döndü.

MİLLİ AŞCILAR ÜLKEMİZİ BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ

Dünya Aşçılar Birliği WACS'ın 4 yılda bir düzenlediği ve aşçıların olimpiyatları sayılan Luxembourg Culinary World Cup'ta 3 kategoride yarışan Aşçılar Milli Takımı 4 bronz ve bir gümüş madalya kazanarak ülkemizi başarıyla temsil etti.

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MİLLİ AŞCILAR MADALLAYALRI TOPLADI

56 ülkeden toplam 1240 aşçının yarıştığı Olimpiyatlarda milli takım şefleri binlerce yarışma ürünü içinden 5 madalya almayı Lüksemburg Türkiye büyükelçiliği de milli takıma her aşamada destek olarak başarıda rol oynadı.Büyükelçi Fazilet Dağcı Çığlık da olimpiyatları başından sonuna kadar takip ederek Türkiye Aşçılar milli takımını büyükelçilikte ağırladı,milli takım şefleri ile sohbet et

Ulusal Aşçılar Federasyonu başkanı Melik Altundağ,"bu başarı nedeniyle şeflerimi kutluyorum, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etmenin ve bayrağımızı gururla taşımanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

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