Milli boksör Avrupa Şampiyonu oldu! İşte Busenaz Sürmeneli!

Busenaz Sürmeneli, başarılı performansını Avrupa Oyunları'nda da sürdürdü. Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli boksör, Kadınlar 66 kiloda rakiplerini geride bırakarak finalde yerini aldı. Yarı finalde Büyük Britanya'dan Rosie Joy Eccles'i mağlup eden Sürmeneli, finalde ise Belçika'dan Oshin Derieuw ile karşılaştı.

Ezici üstünlükle şampiyon oldu

Busenaz Sürmeneli, muhteşem performansıyla rakibine karşı büyük bir üstünlük sağladı. Final maçında üç raunt boyunca gösterdiği etkileyici performansla Oshin Derieuw'u 5-0'lık skorlarla mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

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Busenaz Sürmeneli başarıları

Olimpiyat Şampiyonluğu. Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 69 kg boks kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Bu zaferle birlikte Türkiye'nin ilk kadın boksörü olarak tarihe geçti.

2019 Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 69 kg kategorisinde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bu başarı, Türkiye'nin boks tarihindeki ilk kadın dünya şampiyonluğunu temsil etti.

Busenaz Sürmeneli, 2019 ve 2021 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kadınlar 69 kg kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarılarla birlikte Avrupa'nın en iyi kadın boksörleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

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Sürmeneli, uluslararası düzeyde birçok başarı elde etmiştir. İtalya, Almanya, Rusya, İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen turnuvalarda altın madalyalar kazanmış ve Türk boksunu uluslararası platformda başarıyla temsil etmiştir.

