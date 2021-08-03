Milli cimnastikcimiz Ferhat Arıcan Tokyo Olimpiyatları'ndan madalya ile dönüyor!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları devam ederken Milli sporcularımız yakaladıkları başarılar ile göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Son olarak bokstan madalya kazanan Milli takımımıza cimnastik dalında da bir madalya geldi.

Olimpiyatlarda paralel bar finalinde yarışan Ferhat Arıcan, 15.633 puan alarak 3. oldu ve bronz madalyaya hak kazandı. Arıcan, Türkiye'ye cimnastik tarihinde ilk madalyasını kazandırdı.