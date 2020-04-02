Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı açıklandı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı: