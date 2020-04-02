Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı açıklandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış miktarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, paylaşımında "Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un paylaşımı:
Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020
Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri https://t.co/zKNezqHJx1 sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.
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