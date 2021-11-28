Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ile genelge gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama geldi. MEB ekim ayı sonunda başlatılan “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Bakan Özer 3 bin 200 okula yeni kütüphane kurulan bu proje ile birlikte yeni gelişmeleri de duyurdu.
Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak ve merak ettikleri her hangi bir konu hakkında akıllarına sadece kitabı getirecek bir projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" başlığı altında önemli gelişmelere imza attı. Öğrencilerin kitaplarda bulabileceği milyonlarca fikrin, geleceğe katkısı olacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
BİR AYDA ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ
Bir ayda önemli mesafe kat ettiklerini belirten Bakan Özer, en fazla kütüphanenin Ağrı'da kurulduğunu belirterek "Bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda 5 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı." ifadelerine yer verdi.
TÜM İLLERDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde eşitliği artırmak için yürüttükleri projelerden birinin de okullar arası imkân farklılıklarını azaltılması olduğunu belirtti. Böylelikle, her öğrenci, istediği bilgiye okulunun kütüphanesinden erişebilecek.