Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 81 ile genelge gönderdi! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!

Öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak ve merak ettikleri her hangi bir konu hakkında akıllarına sadece kitabı getirecek bir projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" başlığı altında önemli gelişmelere imza attı. Öğrencilerin kitaplarda bulabileceği milyonlarca fikrin, geleceğe katkısı olacağını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Özer, projeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BİR AYDA ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLDİ

Bir ayda önemli mesafe kat ettiklerini belirten Bakan Özer, en fazla kütüphanenin Ağrı'da kurulduğunu belirterek "Bir ay gibi kısa bir sürenin sonunda 5 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmadı. Ağrı, Kırşehir, Nevşehir, Rize ve Siirt'teki tüm kütüphanelerin kurulumu tamamlandı. Bir ayda en fazla kütüphane yapılan il, 554 kütüphane ile Ağrı oldu. 280 yeni kütüphane ile Erzurum ikinci sırada, 277 yeni kütüphane ile İzmir üçüncü sırada, 246 yeni kütüphane ile Ankara dördüncü ve 240 yeni kütüphane ile Bitlis beşinci sırada yer aldı." ifadelerine yer verdi.

TÜM İLLERDE ÇALIŞMALAR YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde eşitliği artırmak için yürüttükleri projelerden birinin de okullar arası imkân farklılıklarını azaltılması olduğunu belirtti. Böylelikle, her öğrenci, istediği bilgiye okulunun kütüphanesinden erişebilecek.