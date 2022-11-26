Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin meydana geldiği Düzce'de okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde, 6.81 derinliğinde deprem meydana gelen deprem sonrası tedbir amaçlı okullar 1 günlüğünü tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, incelemelerin sürdüğü Düzce'de okullarla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!

181 HASARLI BİNA VAR

Deprem sonrasında Düzce'ye giderek incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

OKULLAR 1 HAFTA TATİL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Düzce'de okulların hafta daha tatil edildiğini, okulların 5 Aralık tarihinde eğitim öğretime devam edeceğini duyurdu.

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