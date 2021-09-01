Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den flaş yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni program hazırlandı...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim dönemine günler kalması ve öğretmenlerin mesleki çalışma programının başlaması sebebiyle okul yöneticilerine ve öğretmenlere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) aracılığıyla seslendi. Bakan Özer, eğitimin, çocukların en temel ihtiyaçlarından biri olduğuna işaret ederek, 'Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı.' ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER EBA'DAN SESLENDİ

Özer, öğretmenlerin mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmenlere ve okul yöneticilerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bağlantısı yoluyla seslendi. Öğretmenlere, 'Aynı idealin farklı cephelerinde birlikte çaba sarf ettiğimiz kıymetli mesai arkadaşlarım.' şeklinde hitap eden Özer, Dünyada benzer görüntülerin olduğu gibi Türkiye'de de eğitim camiasında alışılmadık bir döneme girdiklerini belirten Özer, tüm zorlukları eğitimcilerle birlikte yaşadığını dile getirdi.

TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI

Bakan Özer, eğitim ve öğretim modellerinin tüm dünyada olumsuz etkileri olduğunu ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini belirterek, öğretmenler ve yöneticilerle aynı zorlukları çektiğini söyledi. Eğitimin çocuklar için en temel ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Özer, 'Dünyada dengelerin yeniden sağlanmaya başladığı, bilimin ışığındaki önlemler rehberliğinde yavaş yavaş normal hayata geçişin gerçekleştiği şu günlerde, artık ülkemizde de yüz yüze eğitime başlamanın arifesindeyiz. Eğitim, çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarından birisi. Daha fazla ertelenemeyecek kadar mühim bu sürece dair gereken tüm hazırlıklar yapıldı, tüm tedbirler alındı. Bizi bekleyen zor ve kutsal görevde, hepimizin işini kolaylaştırmak için canla başla çalıştığımızı ifade etmeyi görev biliyorum.



İçinde bulunduğumuz zor koşullarda, hayat geçmiş normallerine dönene kadar eskisine göre belki iki kat daha dikkatli, iki kat daha sorumluk sahibi olmamız gerekecek. Bununla beraber, biliyorum ki öğretmenlik, kalple seçilen bir meslek. Sizler zaten evlatlarımızın hayatlarına ışık olabilmek için daha en baştan o sorumluluğu severek üstlendiniz.' ifadelerine yer verdi.



YENİ EĞİTİM PROGRAMI AÇIKLANDI

EBA üzerinden öğretmenlere ve yöneticilere seslenen Bakan Özer, uzaktan eğitim döneminden sonra yüz yüze eğitimin öğretmenler için farklı bir kıymeti olduğunu söyledi, hassas sürecin yönetilebilmesi için yeni bir eğitim programı hazırlandığını da belirterek, 'Dijital eğitimde ne kadar önemli adımlar atmış olursak olalım uzaktan eğitim, bir sınıf içerisinde öğrencinizin gözünün içine bakarak ders anlatmanın kıymetiyle kıyas edilemez. Bu bakımdan önümüzdeki hassas geçiş sürecini yönetebilmek için işinize çok yarayacağına inandığımız bir eğitim program hazırladık.' diye konuştu.



Özer, öğretmenlere üç gün boyunca, 'Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek', 'Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları' ve 'Kovid-19 Salgın Sürecinde Önleyici Tedbirlerin Alınması' konularında bilgiler verileceğini aktardı.



Milli Eğitim Bakanı Özer, öğretmenlerin bundan sonraki süreçte desteklerini ve iş birliklerini esirgemeyeceklerine, çocukların parlak bir geleceğe ulaşmaları için üstün çaba sergileyeceklerine inandığını dile getirerek, tüm öğretmenlere başarı dileklerini sunarak konuşmasına son verdi.