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  3. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamalarda yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara, okullardaki aşılama durumuna ve öğretmen atamalarıyla ilgili konulara değindi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda çıkan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak "Okullar açık kalmaya devam edecek" dedi. Özer, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

GENEL BİR ÖNLEM ALIYORUZ

Bakan Özer şunları söyledi: ''Bir haftada 850 bin sınıfın 198'inde yüz yüze eğitime ara verildi. Vaka nedeniyle tatil edilen herhangi bir okul yok.

Şunun altını çizmemiz gerekiyor. Okul bazlı, il bazlı, önlem almıyoruz. Genel bir önlem alıyoruz.''

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!

''OKULLARIMIZIN AÇIK KALMASI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALACAĞIZ''

Sürecin devam ettirilmesiyle ilgili okul bazlı değil vaka bazlı davranıyoruz. Okullar açık kalmaya devam edecek ama önümüzdeki süreçte bilimsel veriler ışığında aldığımız kararları güncelleyebiliriz. Okullarımızın açık kalması için her türlü önlemi alacağız.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!

ÖĞRETMEN AŞI ORANI YÜZDE 91

En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91. İki doz aşı olan öğretmenlerimizin oranı yüzde 78. PCR ile ilgili süreç makul şekilde gidiyor. Vakaların etkilediği sınıflarla ilgili karar alacağız.

VELİNİN RIZASI OLMADAN PCR TESTİ YAPILMAYACAK

Öğrencilerle ilgili ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapmayacağız.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim, PCR testi ve öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama!

15 BİN EK ATAMA!

''Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran sunuyorum. 15 bin atama yapılmasını takdir ediyorum. Şunun altını çizmemiz lazım. 2002 yılında öğretmen sayımız 500 bindi. Şu an da 1,2 milyon. Cumhurbaşkanımız eğitim kalitesinin artması yönünde her türlü adımı atıyor.

15 bin yeni atama, ek atama değil bu. 2020 KPSS'sine girenler diyor ki 2021'ler bu hakkı kullanmasın. Süresi geçmemiş tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. Tüm öğretmenlerimize eşit bir şekilde kapı açtık. En yüksek puanda olan öğretmeni sisteme dahil etmeye çalışıyoruz.''

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