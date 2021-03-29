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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Lise öğrencileri dikkat: Hafta sonları....

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Lise öğrencileri dikkat: Hafta sonları....

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladıklarını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Lise öğrencileri dikkat: Hafta sonları....

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren kararı açıkladı. Lise için Sınav Özel yayınları hazırlandı. 

Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de sınava hazırlandığını ifade eden Bakan Selçuk, hazırlanan içeriğin hafta sonları yayınlanacağını duyurdu.

Selçuk'ın açıklaması şöyle;

''TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık.Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık.Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor''

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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