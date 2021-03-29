Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Lise öğrencileri dikkat: Hafta sonları....
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladıklarını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz binlerce öğrenciyi ilgilendiren kararı açıkladı. Lise için Sınav Özel yayınları hazırlandı.
Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'de sınava hazırlandığını ifade eden Bakan Selçuk, hazırlanan içeriğin hafta sonları yayınlanacağını duyurdu.
Selçuk'ın açıklaması şöyle;
''TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık.Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık.Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor''