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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının telafi programına katılabileceğini belirterek, ''Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız'' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk yaptığı fotoğraf paylaşımının altına şu sözleri ekledi; 

''Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.

Cevabımız: Evet. İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.

Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız...''

İşte Selçuk'un paylaştığı o fotoğraf;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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