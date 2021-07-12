Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Pilot uygulamalar tamam! Yakında tüm Türkiye'de...

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için hazırladıkları telafi programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selçuk yaptığı fotoğraf paylaşımının altına şu sözleri ekledi;

''Hafta sonu bir röportajda gazeteci arkadaşımız, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları da telafiye katılabiliyor mu?" diye sordu.

Cevabımız: Evet. İlk kez "Mobil Okullarımız" ile tarlalardayız.

Pilot uygulamalar tamam. Yakında ülke genelinde olacağız...''

İşte Selçuk'un paylaştığı o fotoğraf;