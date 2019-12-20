Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması

Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Bakan Selçuk, burada Doğa Koleji'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:

"Veli temsilcilerimizle de konuştum. Bu okullar özel okullar, bizim okullarımız. Buradakiler de benim öğretmenim. Bizden muvafakat alarak öğretmenlik yapıyorlar. Bizim muhataplarımız. Bizim çocuklarımızın öğretmenleri.

Burada şöyle bir şey var. Toplumun işte 'Milli Eğitim çözüm bulsun' , Milli Eğitim göreve', 'Milli Eğitim uyuyor mu?' vs...

MEB'in yetkisi görevi nedir? Göreve davet ediyorsunuz ya... Ben de göreve geldim. Görevim belirli kuralların 3 kez ihlali durumunda kurumun kapatılması sözkonusu, yani öğretiminin sonlandırılması. Biz eğitimciyiz, öncelikle bir yeri kapatmayı öncelikli olarak almayız.

Diyelim ki ben 3 ay önce bu kurumları bakanlık olarak kapattım. Burada 4000'den fazla öğretmen, 2000'den fazla idari personel var. Peki bu öğretmenlerimize yazık değil mi? Bunu kapatmak kolay, iki satırlık yazı.

Öğrenci ile ilgili her türlü hazırlığım var ya ondan rahatım. Tüm özel sektörleri davet ettik. Dedik ki en kolay, en basit şartlarda benim bu okuldaki öğrencilerimi nereye, nasıl, hangi şartlarla yerleştiririz? Tüm bunları oturduk konuştuk ve çok net cevaplar aldık. Dediler ki 'Biz şu şu şartlarda bunu yapabiliriz. Bu ülkenin bir problemi. Özel öğretim sektörünün yara almasını isteriz. Destek veririz.' dediler.

SINIF TEKRARI GERİ GELECEK Mİ?

Şöyle bir şey var, 1999’dan beri Türkiye’de sınıfta kalma bir şekilde kaldırıldı. Bu yeni bir şey değil… Diyelim ki bir çocuğun 10 zayıfı var yine de geçebilir. Benim şöyle bir bakış açım olmuştur: ‘Aynı şey için bütün çocukları zorlama.’ Herkesin ilgisi yeteneği doğrultusunda farklı alanlara yönelmesi lazım. Ders çeşidini azaltıyoruz.

Sınıfta kalma meselesine gelirsek, biz çocukları ‘sınıfta bırakalım’ derdinde elbette değiliz. Asıl olan çocukların daha başarılı olmasını sağlamak. Ama öğrenci ‘Nasıl olsa geçeceğim zaten kalmak yok’ derse dört işlem bilmeden lise bitirir ve bizim üniversite sınavında sonuçlar çıkar.

Önümüzdeki yıl sınıfta kalma konusuyla ilgili biz 120 öğretmenimiz, okul müdürümüz, ilçe müdürümüz ve il müdürümüzle 3 ay boyunca çalıştık. Dedik ki siz sahadasınız her gün yaşayan sizsiniz. Biz bürokrat olarak bunu bilemeyiz. Ne yapalım, ne yaşıyorsunuz? Literatüre ve makalelere baktık bir orta yol çıktı.

Bununla ilgili yönetim taslağımız ve bütün süreçler hazır. Peki bu sene neden başlamadık, bu sene bizim 500 bin civarında çağ nüfusunun dışında 9. Sınıfa öğrencimiz başlayacak. Tam da böyle bir dönemde bunu yapmak istemedik. Bunların da tedbirini aldık ve böyle bir yoğun senede sınıf geçmek kargaşası olsun istemedik.

Ayrıntılar geliyor...