Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ortaokul öğrencilerine müjdeli haber: Kaynakları çeşitlendiriyoruz

Koronavirüs salgını sürecinde derslerini hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim şeklinde alan tüm öğrenciler için MEB'den çalışma fasikülleri yayımlanmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bugün de ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin beşinci ünitelerini erişime açtık. Desteğimiz devam edecek." dedi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 5, 6, 7 ve 8. sınıfların derslerindeki ilk dört üniteleri kapsayan 14 bin 200 soruluk 192 çalışma fasikülün ardından beşinci ünitenin fasikülleri de öğrencilerin erişimine sunuldu.

Çalışma fasikülleri, 5, 6, 7 ve 8. sınıflardaki derslerin her ünitesi için ayrı bir kitapçık halinde hazırlandı.

İşlenen konular pekiştirilerek öğrenmeyi kalıcı hale getirecek ve öğrencilerin farklı soru türleri üzerinde deneyim kazanacakları şekilde tasarlanan fasiküllerde, çeşitli soru türlerinin yanı sıra eşleştirme, bulmaca gibi eğlenceli etkinlikler de yer alıyor.

Bakanlık, 8. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 4 matematik, 4 fen bilimleri ve 3 T.C inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde olmak üzere 14; 7. sınıf düzeyinde 3 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 10; 6. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 2 matematik, 2 fen bilimleri ve 3 sosyal bilgiler olmak üzere 9 ve 5. sınıf düzeyinde 2 Türkçe, 3 matematik, 2 fen bilimleri, 2 sosyal bilgiler olmak üzere tam 9 fasikül hazırladı.

Ortaokul öğrencileri derslerinin beşinci ünitelerinden 2 bin 800 soru içeren 42 fasiküle "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

Fasiküller, ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanmaya devam edecek.

''DESTEK ÖLÇEĞİ BÜYÜTÜLDÜ''

Bakan Selçuk, yaşanılan sürecin farklılığı dikkate alınarak öğrencilere sunulan kaynak desteğinin ölçeğinin büyütüldüğünü müjdeledi.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yanında olabilmek için salgın döneminde onlara sunduğumuz kaynakları çeşitlendiriyoruz. Daha önce çok sayıda kaynak desteği sağladık. Örneğin kazanım kavrama testleri, LGS için örnek sorular ve çalışma soruları, 5, 6 ve 7. sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4. sınıflar için çalışma soruları yayımladık. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için 1, 2, 3 ve 4. üniteleri kapsayan çalışma fasiküllerini daha önce yayımlamıştık. Bugün de ortaokul öğrencilerimiz için tüm sınıf seviyelerinde çalışma fasiküllerinin beşinci ünitelerini erişime açtık. Desteğimiz devam edecek."