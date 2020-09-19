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  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim paylaşımı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim paylaşımı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim paylaşımı!

Türkiye'de etkisini yitirmek yerine arttıran koronavirüs dolayısıyla, gecikmeli ve kısıtlı başlayacak olan eğitim, öğrencileri ve velileri endişelendiriyor. 21 Eylül'de kesin olarak başlayacak olan yüz yüze eğitim ile ilgili, Bakan Selçuk bir paylaşımda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, "1'inci sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1'inci sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin" ifadelerini kullandı.

 

 



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