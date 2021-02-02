Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitime geçiş açıklaması

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası yüz yüze eğitime ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. 5 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdıklarını belirten Erdoğan 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacağını ifade etmişti. Peki Yüz yüze eğitime geçiş nasıl olacak?

Bakan Ziya Selçuk da bugün yüz yüze eğitime geçişin detaylarını canlı yayında aktardı.

Selçuk'un açıklamaları;

''Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı açıyoruz

15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik

1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak

1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

ÖĞRETMENLERE AŞI O TARİHTE YAPILACAK

Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.''

Ayrıntılar gelecek...