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  3. MEB duyurdu! Meslek liseliler 28 Eylül'de stajlarına başlayabilecekler

MEB duyurdu! Meslek liseliler 28 Eylül'de stajlarına başlayabilecekler

Millî Eğitim Bakanı son dakika açıklamasında bulundu. Buna göre 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler.

MEB duyurdu! Meslek liseliler 28 Eylül'de stajlarına başlayabilecekler

Milli Eğitim Bakanlığı, "Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazıya göre Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencileri; işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ve kovid-19 salgınına yönelik gerekli tedbirlerin işletmeler tarafından alınması şartıyla 28 Eylül tarihinden itibaren işletmede beceri eğitimi/stajlarına başlayabilecekler." açıklamasını yaptı.

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