Milli Eğitim Bakanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı: Uzaktan Eğitimde başarıyla yapıldı!

MEB, MEB 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporunu yayımladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020'de eğitimin alanında herkes için zor ancak bir o kadar da öğretici bir yılın yaşandığına dikkati çekti.

DÜNYANINEN ÇOK TIKLANAN WEB SİTESİ

Türkiye'de 1 yılı aşkın süren koronavirüs salgını sürecinde EBA televizyon ve internet platformlarıyla uzaktan eğitimin başarıyla yapılmasını sağladıklarını belirten Selçuk, şunları aktardı;



"Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden 1 Ocak 2021'e kadar 128 milyon ders saati hizmet veren EBA canlı sınıf uygulamamız ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük 3 milyon ders yapabilme kapasitesini yakaladık. 13 ayrı stüdyoda sayısı 1000'in üzerindeki öğretmenimizle yaptığımız çekimlerle 8 binden fazla içeriği oluşturarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başlayan TRT EBA kanallarından sunduk.

Yaklaşık 15 milyar tıklanma sayısıyla dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim web sitesi unvanını elde eden ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunan EBA internet platformumuzda ise 1900'den fazla ders ve 60 binin üzerinde zengin ve güvenilir içerikleri, konu ve kazanımlarla eşleştirilmiş videolu veya etkileşimli anlatımları, alıştırmaları, özetleri, infografikleri, proje dokümanlarını, öğretmenlere özel içerikleri, 10 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soruyu öğretmen ve öğrencilerimizin kullanımına sunduk."

Maddi durumu olmayan ailelerde EBA'ya erişimi olmayan öğrencilerin faydalanabilmesi için 14 binden fazla EBA Destek Noktası oluşturulup ücretsiz internet hatlı tablet dağıtımı yaptıklarını anımsatan Selçuk, "Teknolojik imkanlarımızın yanında eğitim sistemimizdeki başarıda öğretmenlerinizin özverileri ve azimleri büyük ölçüde etkili oldu. Ayrıca Bakanlık olarak tüm paydaşlarımız ile birlikte eğitimin bir adım daha öteye taşınması amacıyla büyük bir kararlılıkla mücadele etmeyi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ERİŞİM KAPASİTESİ 25 KAT ARTIRILDI

2020 faaliyet raporuna göre, uzaktan eğitim devam ederken EBA hızla geliştirildi ve yılın sonu itibarıyla EBA'nın anlık erişim kapasitesi uzaktan eğitim öncesi döneme göre yaklaşık 25 kat artırılarak 1 milyon seviyelerine çıkarıldı. EBA'ya yönelik siber saldırılardan korunmak için DDOS güvenlik hizmeti ve uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı ders uygulaması devreye alındı.

EBA, uzaktan eğitimin başladığı ilk günden 1 Ocak 2021 tarihine kadar 14 milyar 775 milyon 553 bin 830 kez ziyaret edildi ve dünyada eğitim kategorileri içerisinde ziyaret edilen web siteleri arasında ilk sırada yer aldı.

Şimdiye kadar toplam 13 milyon 667 bin 432 öğrenci ve 1 milyon 177 bin 725 öğretmen EBA platformunu aktif bir şekilde kullandı. Ayrıca 1 milyon 848 bin 819 öğrenci ve 252 bin 125 öğretmen, EBA Akademik Destek'e erişim sağladı.

EBA Mobil uygulaması Android cihazlarda 26 milyon 300 bin, İOS cihazlarda 2 milyon 800 bin indirilme sayısına ulaştı ve toplamda 114 milyon 820 bin 704 ders saati canlı ders yapıldı.

ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİ...

Uzaktan eğitime erişimin kesintisiz olarak sağlanması amacıyla mobil ağlar aracılığıyla 8 GB'a kadar EBA'ya ücretsiz erişim sağlandı. Kırsal kesimde bulunup internete erişim sorunu olan öğrenciler için mobil EBA destek noktaları oluşturuldu.

İhtiyacı olan öğrencilere 2020'de 25 GB'a kadar GSM internet kullanım hakkı bulunan 500 binden fazla tablet dağıtıldı. Ayrıca canlı sınıflarda kullanılmak üzere 80 bin web kamerası da okullara dağıtımına başlandı.

İnternet giremeyen öğrenciler için EBA TV (EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise) kanalları kuruldu.

EBA Asistan uygulaması devreye alınarak yaklaşık 14 milyon 902 bin 896 mesaj yanıtlandı, böylelikle EBA'nın en etkili şekilde kullanımı sağlandı.

Canlı ders ve uzaktan eğitimin kesintisiz devam edebilmesi için EBA kontrol ve izleme merkezi kuruldu.

EBA KKTC'DE!

EBA'nın kademeli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına açılması için KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile 3 Ekim 2020 tarihinde protokol imzalandı.

Faaliyet raporunun "Öneri, Tedbir ve Beyan" başlıklı kısmında, EBA'nın eş zamanlı olarak 5 milyon kullanıcıya hizmet verecek kapasiteye çıkartılması, dijital içeriklerin zenginleştirilerek erişilebilirliğinin artırılması ve içerik geliştirme ekosisteminin kurulması önerileri de yer aldı.