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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Öğrenci nakilleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenci nakillerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Öğrenci nakilleri açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğrenci nakillerine ilişkin yapılan açıklamada, "Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında öğrenciler için isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri açıldı." ifadelerine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

"Bakanlığımıza bağlı resmî/özel eğitim kurumlarında isteğe bağlı nakil ve geçiş işlemleri, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ek olarak alınan karar gereği öğrenci hareketliliğinin azaltılması adına durdurulduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bu doğrultuda, Kovid-19 salgınının yayılma hızının düşmesi, etkilerinin azalması, hayatın olağan akışına dönmesi sürecinin de başarıyla tamamlanabilmesi adına nakil ve geçiş işlemlerinin;

-Temel eğitim düzeyindeki öğrenciler için Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda dönem atlatma işlemleri tamamlandıktan sonra,

-Ortaöğretim düzeyindeki öğrenciler için ise Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 37 ve 38 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yapılan isteğe bağlı öğrenci nakil işlemlerinin yarıyıl tatilinin ilk haftasından itibaren haftalık olarak yapılmasına karar verilmiştir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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