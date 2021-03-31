Milli Eğitim Bakanlığı taşıt kiralama haberini yalanladı

MEB bir haber sitesinde "Kamuda Taşıt Alımına Sınırlama Getirileceği Söylenmişti Ama. Ekonomi Paketi 6 Günde Delindi" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık, söz konusu haberde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlık hakkında olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

''ARAÇ KİLAMA MALİYETİN ALTINDA BİR BEDELLİ GERÇEKLEŞMİŞTİR''

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan araç kiralaması, piyasa araştırması neticesinde belirlenen yaklaşık maliyetin altında bir bedelle ve hizmet alımı yöntemiyle gerçekleşmiştir. Söz konusu haberde oluşturulmak istenen algının tam aksine, öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılan ders kitapları, taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki servis araçlarının maliyetlerinin düşürülmesi, okul ve kurumlarımızın kömür alımlarının merkezden yapılmasına ilişkin tasarruf ve geri dönüşüm uygulamalarıyla kamu ve özel sektöre örnek çalışmalara imza atan bakanlığımızın bu konudaki başarısı bütçe rakamlarıyla ilan edilmiştir."