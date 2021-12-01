Milli Eğitim Şuarası 7 yıl aranın ardından toplanıyor! Milyonlarca öğrenci için kritik kararlar öğretmenleri de etkileyecek!

Eğitim politikalarının belirlenmesi için yeni yol haritası çizilecek olan Milli Eğitim Şuarası 7 yıl aranın ardından toplanacak. Bu bir araya geliş, pek çok yeniliğe de kapı açacak. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaşan öneriler arasında, "öğretmenlik alımlarında mülakatların kaldırılması" gibi önemli talepler bulunuyor. 3 gün boyunca sürecek olan toplantıda, eğitim ve eğitim mesleğini icra eden öğretmenlere yönelik birçok önemli karar alınacak.

ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONLARI KURULACAK

Ana fikri "Eğitimde Fırsat Eşitliği" olan 20. Milli Eğitim Şurası yarın Ankara'da bir araya gelecek. 3 gün sürecek olan toplantı kapsamında "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" başlıkları yer alacak.

KONU BAŞLIKLARI

Bakanlığa "Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması" başlığı altında gönderilen ve "Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği" özel ihtisas komisyonunda görüşülecek öneriler arasında şunlar yer aldı:

5 yaş okullaşma oranının kısa vadede yüzde 100'e ulaştırılması için gerekli fiziki ve beşeri imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca 3-4 yaş için de eğitime erişim imkânları artırılmalıdır.

Hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesi teşvik edilmelidir.

Okul öncesi eğitimin önemi ve eğitime erişim fırsatlarına ilişkin farkındalık çalışmaları (kamu spotu vb.) yapılmalıdır.

37-78 aylık özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin öncelikle kaynaştırma yoluyla eğitime katılımları sağlanmalıdır.

Kronik rahatsızlığı ve süreğen hastalığı olan öğrenciler için uzaktan canlı dersleri de içerecek harmanlanmış (hibrit) eğitim modelleri geliştirilmelidir.

Tüm okullarda ücretsiz öğle yemeği ve beslenme desteği sağlanmalıdır.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ailelerin maddi yükünün azaltılması amacıyla çalışmalar yapılmalıdır.

Dezavantajlı öğrencilerin eğitime erişimi ve devamını sağlamaya yönelik teknik ve yapısal düzenlemeler iyileştirilmelidir. Çocuk işçiliği, mevsimlik tarım işçiliği, göçmenlik gibi nedenlerle yaşanan devamsızlık ve okul terki sorunlarının çözümüne yönelik okul aile iş birliği ile tedbirler geliştirilmelidir.

Kırsal alandaki çocuklar başta olmak üzere öğrencilerin kültürel gelişimleri için tiyatro, sergi, müze gezisi gibi faaliyetler kapsamında etkinlikler yapılmalı, gezici tiyatro, sergi vb. programlar düzenlenmelidir.

Eğitim kurumlarında sağlık personeli (hemşire), teknik eleman ve güvenlik personeli istihdam edilmelidir.

Ortaokullarda seçmeli ders uygulaması yeniden yapılandırılarak daha işlevsel hâle getirilmelidir.

Hazırlık sınıfı bulunan Anadolu teknik programlarındaki derslerin en az yüzde 30'u yabancı dil olarak verilmelidir.

Anadolu meslek programları için verilen mesleki yabancı dil derslerinin içeriği genişletilerek güçlendirilmelidir.

İşgücü piyasasında ihtiyaç duyulan becerilere yönelik kısa süreli mesleki ve teknik eğitim programları düzenlenmelidir.