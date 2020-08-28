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  3. Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Darıcı Koronavirüsten hayatını kaybetti

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Darıcı Koronavirüsten hayatını kaybetti

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü 50 yaşındaki Mehmet Darıcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Darıcı Koronavirüsten hayatını kaybetti

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü, 50 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mehmet Darıcı, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 18 Ağustos tarihinde öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne giden Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Darıcı'ya koronavirüs testi yapıldı.

Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Darıcı Koronavirüsten hayatını kaybetti

26 AĞUSTOSTA YOĞUN BAKIMA ALINDI

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine normal serviste tedaviye alınan müdür Darıcı'nın tedavisi 26 ağustos tarihine kadar burada devam etti. 26 Ağustosta sağlık durumu ciddileşen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Darıcı, bugün sabah saatlerinde fenalaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen virüse yenik düşerek hayatını kaybeden Mehmet Darıcı'nın naaşı, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

 

Berna Akkaya
Editör


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