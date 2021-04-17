Milli ekonomiye büyük katkı! Çine Adnan Menderes Barajı’ndan milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon lira

İlk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen baraj yapımının 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleştiğine dikkati çeken Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine Adnan Menderes Barajı'nın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özelliklerinin olduğunu belirtti.

ARAZİLERİ TAŞKINLARDAN KORUYOR

136,5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunduğunu, sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 215 bin 840 dekar alanın sulanacağını dile getiren Yıldız, "2010 yılında hizmete alınan ve Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı. Ayrıca yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2014 yılından bugüne kadar toplam 350,1 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek 63 bin 68 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye 171,6 milyon liralık katkı sağlandı" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı