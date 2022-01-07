Milli futbolcu Burak Yılmaz da koronavirüse yakalananlar kervanına katıldı!

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımıyla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda siyah arka planın üzerine "Pozitif (+)" yazarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ

Fransa'nın Ligue 1'e damga vuran Burak Yılmaz, Lille'de gösterdiği performansla takımın sevilen isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte şampiyonluk kupasında uzanırken, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti.

Deneyimli golcü bu sezon takımıyla toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 gole imza atan milli futbolcu 5 de asist yaptı.