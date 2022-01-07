Rebiş isminin anlamı nedir, Rebiş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan ayında nasıl kilo verilir? Nasıl kilo alınır? İşte Ramazan ayı beslenme tavsiyeleriFatiş isminin anlamı nedir, Fatiş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Murat Övüç göbek deliğinden bacaklarına kadar uzanan transparan kostümüyle yürekleri ağza getirdi! "Göründü görünecek!"Yonca isminin anlamı nedir, Yonca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gayet isminin anlamı nedir, Gayet ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Koruk suyu nedir? Nasıl yapılır? Koruk suyu tarifiAykaş isminin anlamı nedir, Aykaş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2022 Yüksek İhtisas Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (Lisans) | 207910042
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Milli futbolcu Burak Yılmaz da koronavirüse yakalananlar kervanına katıldı!

Milli futbolcu Burak Yılmaz da koronavirüse yakalananlar kervanına katıldı!

Ligue 1'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz da koronavirüse yakalananlar kervanına katıldı!

Fransa Ligi ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımıyla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Yıldız futbolcu yaptığı paylaşımda siyah arka planın üzerine "Pozitif (+)" yazarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

0x0-son-dakika-burak-yilmaz-koronaviruse-yakalandi-1641556708565.jpg

BAŞARILI PERFORMANS GÖSTERDİ

Fransa'nın Ligue 1'e damga vuran Burak Yılmaz, Lille'de gösterdiği performansla takımın sevilen isimlerinden biri oldu. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon takımıyla birlikte şampiyonluk kupasında uzanırken, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti.

Deneyimli golcü bu sezon takımıyla toplam 24 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 gole imza atan milli futbolcu 5 de asist yaptı.

61bcb42866a97cdeafad4694.jpg

Ramazan Sarı
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT