Milli güreşçi Buse Tosun'dan dünya ikinciliği

Kadınlar 72 kiloda milli güreşçi Buse Tosun, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 72 kiloda mindere çıkan Buse Tosun, altın madalya maçında Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva ile karşılaştı.

Rakibine 5-2 mağlup olan Buse Tosun, dünya ikinciliği elde etti.

Buse Tosun, Hindistan'dan Preet Kaur Gursharan, Rusya'dan Evgeniia Zakharcenko ve Ukraynalı Alla Belinska'yı yenerek turnuvada adını finale yazdırmıştı.

BUSE TOSUN KİMDİR?

Buse Tosun, 12 Mayıs 1995 tarihinde İzmir'de doğdu. 25 yaşındaki Türk kadın güreşçi Buse Tosun 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 69 kg mücadelesi verip bronz madalya kazanmayı başardı. 2017 Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazanan Buse Tosun son olarak Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Bulgaristanlı Yaneva'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi olan Buse Tosun 1.73 boyundadır.