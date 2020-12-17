Güreşte Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda serbest stilde Haydar Yavuz, finale yükselmişti. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz merak konusu oldu. Peki Milli güreşçi Haydar Yavuz kimdir? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HAYDAR YAVUZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Haydar Yavuz, 5 Eylül 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Serbest stil güreşçi olan Haydar Yavuz, 2018 yılında Rusya'nın Kaspiysk kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 70 kg dalında madalya kazanmadan yarışmıştır.

2019 yılında Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk maçında Aghahuseyn Mustafayev'e yenilmiştir.

2020 yılında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonasında 70 kg etkinliğinde bronz madalya kazanmıştır.

Haydar Yavuz, 2020'de Dünya Kupası'nda serbest stil 70 kiloda finalde Polonyalı rakibi Magomedmurad Gadzhiev'e yenildi ve gümüş madalya aldı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 70 kiloda mindere çıkan Haydar Yavuz, altın madalya maçında Polonyalı Gadzhiev'le karşılaştı.

Haydar Yavuz, müsabakada 3-0 gerideyken bitime 2 dakika kala sakatlık geçirdi. Güreşe devam eden Haydar Yavuz, son 27 saniye kala 5-0 gerideyken karşılaşmayı tamamlayamadı. Haydar, Dünya Kupası'nı gümüş madalya kazanarak bitirdi.