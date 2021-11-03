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  3. Milli güreşçi Kerem Kamal'dan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı!

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı!

Son dakika haberi... Milli güreşçi Kerem Kamal, Sırbistan'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Kerem Kamal'dan 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı!

Son dakika haberi... Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Kerem Kamal 60 kiloda, Ukraynalı rakibi Ihor Kurochkin'i 6-5 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Kerem Kamal, 60 kiloda İtalyan rakibi Tommaso Bosi'yi, çeyrek finalde de Ermeni Tigran Minasyan'ı yenmişti.

Kerem Kamal, yarı finalde ise Rus Anvar Allakhairov'a mağlup olmuştu.

KEREM KAMAL KİMDİR?

Kerem Kamal, 1998 yılında Manisa'da dünyaya geldi.Milli güreşçi Kerem Kamal, Avni Gemici İlköğretim Okulu ardından Şehzade Mehmet Koleji’nde eğitimini sürdürdü. 

Kerem Kamal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

2018 yılında U23Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan Kamal daha önce Avrupa Yıldızlar’da Altın, Dünya şampiyonluğu gibi bir çok başarının altında imzasını attı.

Kerem Kamal, aslen Manisa Akhisar’lıdır. Yaşantısını da Manisa’da sürdürmektedir.

Kerem Kamal kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Kerem Kamal, Greko-Romen Türk güreşçisidir. 2020 yılında İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen 2020 Avrupa Güreş Şampiyonasında 60 kg'da gümüş madalya kazandı. Bir yıl önce, bu etkinlikte bronz madalyalardan birini kazanarak tüm dünyaya ismini duyurdu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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