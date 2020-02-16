Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer’i mağlup ederek altın madalya kazandı.

Soner Demirtaş, Avrupa üçüncüsü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Soner Demirtaş ise üçüncülük maçında Macar Murad Kuramagomedov'u 5-0 mağlup ederek, Avrupa üçüncüsü oldu.

Süleyman Karadeniz kimdir

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