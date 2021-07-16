Milli irade tankları yendi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yer gök inledi! İşte yurt genelinde 15 Temmuz anma etkinlikleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, yurt genelinde halk sokağa dökülüp hain darbe girişiminin milli irade gücüyle alt edilmesi ve demokrasiye vurulmak istenen darbenin, hainlerin kendi planlarına vurduğu gece anıldı.

1 33 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde çeşitli birçok etkinlik düzenlendi. Meydanlar bayraklarla süslenirken gece saat 00.13'te camilerden yükselen selalar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olarak yürt genelinde yankılandı. İşte yurt genelinde gerçekleştirilen 15 Temmuz Anma etkinlikleri...