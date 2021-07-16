Milli irade tankları yendi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yer gök inledi! İşte yurt genelinde 15 Temmuz anma etkinlikleri...
Milli irade tankları yendi! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yer gök inledi! İşte yurt genelinde 15 Temmuz anma etkinlikleri...
15 Temmuz Demokrasi ve Milli birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, yurt genelinde halk sokağa dökülüp hain darbe girişiminin milli irade gücüyle alt edilmesi ve demokrasiye vurulmak istenen darbenin, hainlerin kendi planlarına vurduğu gece anıldı.