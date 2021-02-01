Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool ile anlaşmaya vardı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'de forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, dünya futbolunun devlerinden Liverpool'a transfer oluyor. Bu sezon Premier Lig'de üst üste stoperlerini sakatlığa kurban veren kırmızılar, stoper rotasyonunda tercihini Ozan Kabak'tan yana kullandı.

Uzun süredir Liverpool'un izlediği Ozan Kabak, mutlu sona ulaşıyor. Süper Lig'de Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın altyapısından çıkan milli oyuncu, ilk olarak Stuttgart'a transfer olmuştu.

Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan Ozan, henüz 20 yaşındayken Premier Lig'e transfer olma aşamasında. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Schalke tarafından kabul edilen Liverpool, kısa süre içinde Ozan Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alman ekibi, Ozan yerine Arsenal'den Mustafi'yi transfer edince Milli futbolcunun Liverpool'a gitmesine izin verdi.

Sözleşme imzalamak için Ozan Kabak, Liverpool için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Liverpool için imzayı atacak.

GALATASARAY'A YETİŞTİRME BEDELİ

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, Nico Shira'nın haberine göre, Liverpool'a 28 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Bu bonservis bedelinin ödenmesi takdirinde Galatasaray'ın kasasına yüzde 5'lik bir dilim girecek.