Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT gençliğine ateş püskürdü!Son dakika... CHP Yalova'da Muharrrem İnce depremi: 350 üye istifa ettiMilli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool ile anlaşmaya vardı!Sagopa Kajmer Ceza'ya seslendi: Biz Türk Rap’in temel taşıyızKanal D Yayın Akışı | Harry Potter ve Ateş KadehiMurat Övüç'ten bomba itiraf: "Hem erkek hem kadın sevgilim var"Engelli Öğretmen ataması 2021 kontenjanları belli oldu mu?Engelli Öğretmen alımı başvuru ekranı! 2021 Engelli Öğretmen alımı başvuru nasıl yapılır?Ali Akman, Eintracht Frankfurt ile resmen anlaştı!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüm Gürses'in şarkısında Orhan Gencebay'a selam söyledi
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool ile anlaşmaya vardı!

Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool ile anlaşmaya vardı!

Galatasaray altyapısından yetişen genç ve milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool'a transfer oluyor.

Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool ile anlaşmaya vardı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'de forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, dünya futbolunun devlerinden Liverpool'a transfer oluyor. Bu sezon Premier Lig'de üst üste stoperlerini sakatlığa kurban veren kırmızılar, stoper rotasyonunda tercihini Ozan Kabak'tan yana kullandı. 

Uzun süredir Liverpool'un izlediği Ozan Kabak, mutlu sona ulaşıyor. Süper Lig'de Fatih Terim döneminde Galatasaray'ın altyapısından çıkan milli oyuncu, ilk olarak Stuttgart'a transfer olmuştu.

Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan Ozan, henüz 20 yaşındayken Premier Lig'e transfer olma aşamasında. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Schalke tarafından kabul edilen Liverpool, kısa süre içinde Ozan Kabak ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Alman ekibi, Ozan yerine Arsenal'den Mustafi'yi transfer edince Milli futbolcunun Liverpool'a gitmesine izin verdi.

Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool ile anlaşmaya vardı!

Sözleşme imzalamak için Ozan Kabak, Liverpool için sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Liverpool için imzayı atacak.

GALATASARAY'A YETİŞTİRME BEDELİ

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, Nico Shira'nın haberine göre, Liverpool'a 28 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanacak. Bu bonservis bedelinin ödenmesi takdirinde Galatasaray'ın kasasına yüzde 5'lik bir dilim girecek.

Onur Çelik
Spor Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT