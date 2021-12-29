Bu yıl yılbaşı büyük ikramiyesi tamı tamına 120 milyon lira. Vatandaşlar bu rakama sahip olma umuduyla piyango bileti satın aldılar. Bilet sahipleri yılbaşı gecesi özel çekilişinin ne zaman ve saat kaçta olduğunu araştırıyorlar. Peki, Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda çekiliyor? Sonuçlar ne zaman açıklanıyor?

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

31 Aralık Cuma gecesi Milli Piyango yılbaşı çekilişi gerçekleştirilecek. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde çekiliş başlayacak. Saat 17.00'de 12.000 TL ve 12.000.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Saat 18.30'da 6.000 TL kazanan numaralar için, 20.30'da ise 240 TL ve 2.000 TL kazanan numaralar için çekiliş yapılacak. Amorti ve 120.000.000 TL büyük ikramiye kazanan numaralar ise saatler 23.00'ü gösterdiğinde belli olacak.

Yılbaşı çekilişi MPİ TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişi canlı olarak izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Yılbaşı çekilişi gecesinde 670 milyon 760 bin TL'lik toplam ikramiye dağıtılacak. Yılbaşı bileti alan kişiler amorti sonuçları dahil tüm sonuçları www.millipiyangoonline.com'dan öğrenebilecekler.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI

Milli piyango yılbaşı bilet fiyatlarını açıkladı:

Tam Bilet fiyatı: 120 TL'dir.

Yarım Bilet fiyatı: 60 TL'dir.

Çeyrek Bilet fiyatı: 30 TL'dir.

Vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerden satın alabilirler.